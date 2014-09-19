Notre matrimoine théâtral, Louvre-Lens, Lens

Informations pratiques

Notre matrimoine théâtral Samedi 19 septembre, 14h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Conférence

Par Aurore Évain, autrice, metteuse en scène et historienne de théâtre

Saviez-vous que l’apparition des actrices au XVIe siècle avait révolutionné le théâtre ? Vous doutiez-vous que le mot « autrice » apparaissait dans les archives de la Comédie-Française, avant que l’Académie française ne bannisse ce terme ?

Parler du Matrimoine, c’est redonner leur place aux grandes oubliées de l’histoire. En lien avec l’exposition actuelle, « La Comédie-Française au Louvre-Lens », Aurore Evain vous invite à la redécouverte du matrimoine théâtral, à travers le cas des premières actrices et autrices du théâtre européen.

Samedi 19 septembre à 14h

Durée : 1h15

Auditorium

Gratuit, sur réservation

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

Conférence

© Aurore Evain