Notre matrimoine théâtral, Louvre-Lens, Lens
samedi 19 septembre 2026 · Louvre-Lens · Lens
Informations pratiques
Notre matrimoine théâtral Samedi 19 septembre, 14h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Conférence
Par Aurore Évain, autrice, metteuse en scène et historienne de théâtre
Saviez-vous que l’apparition des actrices au XVIe siècle avait révolutionné le théâtre ? Vous doutiez-vous que le mot « autrice » apparaissait dans les archives de la Comédie-Française, avant que l’Académie française ne bannisse ce terme ?
Parler du Matrimoine, c’est redonner leur place aux grandes oubliées de l’histoire. En lien avec l’exposition actuelle, « La Comédie-Française au Louvre-Lens », Aurore Evain vous invite à la redécouverte du matrimoine théâtral, à travers le cas des premières actrices et autrices du théâtre européen.
Samedi 19 septembre à 14h
Durée : 1h15
Auditorium
Gratuit, sur réservation
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.
Conférence
© Aurore Evain
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