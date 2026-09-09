Notre salut, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes

Informations pratiques

Notre salut Mardi 6 octobre, 21h00 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T21:00:00+02:00 – 2026-10-06T23:39:00+02:00

Fin : 2026-10-06T21:00:00+02:00 – 2026-10-06T23:39:00+02:00

Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=A02S6 »}]

Sortie nationale – Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvelle ad… Grenier à sel Notre salut