Notre salut, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Notre salut Jeudi 24 septembre, 20h15 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:15:00+02:00 – 2026-09-24T22:54:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:15:00+02:00 – 2026-09-24T22:54:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=A02S6 »}]

Rencontre cheffe déco – Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvel… Les Cinéastes Notre salut