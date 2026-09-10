Notre salut, Les Cinéastes, Le Mans
jeudi 24 septembre 2026 · Les Cinéastes · Le Mans
Informations pratiques
Notre salut Jeudi 24 septembre, 20h15 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T20:15:00+02:00 – 2026-09-24T22:54:00+02:00
Fin : 2026-09-24T20:15:00+02:00 – 2026-09-24T22:54:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=A02S6 »}]
Rencontre cheffe déco – Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvel… Les Cinéastes Notre salut
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