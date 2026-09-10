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Notre salut, Les Cinéastes, Le Mans

jeudi 24 septembre 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Notre salut, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Notre salut Jeudi 24 septembre, 20h15 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T20:15:00+02:00 – 2026-09-24T22:54:00+02:00
Fin : 2026-09-24T20:15:00+02:00 – 2026-09-24T22:54:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=A02S6 »}]
Rencontre cheffe déco – Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvel… Les Cinéastes Notre salut

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