Notte Morricone Marcos Morau Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto Théâtre Quintaou Anglet

Informations pratiques

Anglet

Notte Morricone Marcos Morau Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:00:00

fin : 2027-01-21 21:30:00

Date(s) :

2027-01-21

Pour sa première collaboration avec l’emblématique ballet italien, Marcos Morau, l’un des chorégraphes les plus en vue de la scène contemporaine, a choisi d’explorer l’univers musical et cinématographique du compositeur mythique Ennio Morricone.

Sur le plateau, dix-sept danseurs. Le geste se met à dialoguer avec ces mélodies que chacun porte en soi sans toujours savoir d’où elles viennent ces thèmes inoubliables des westerns de Sergio Leone et des films de Tornatore et Pasolini. Connu pour son cinéma intérieur et sa capacité à transfigurer les univers, Marcos Morau offre un spectacle qui n’est pas un simple hommage au compositeur disparu, mais un dialogue habité. Au travers d’une œuvre aux multiples langages, il revisite avec brio le grand répertoire d’Ennio Morricone.

Une soirée à la frontière de la danse, du cinéma et du rêve. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : Notte Morricone Marcos Morau Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto

L’événement Notte Morricone Marcos Morau Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto Anglet a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Anglet