Notturno Théâtre de la Gobinière Orvault
Notturno Théâtre de la Gobinière Orvault jeudi 5 novembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 20:00 – 21:00
Gratuit : non De 9 € à 23 € Théâtre de la GobinièreDurée : 1hTarifs : TP : 23€ / TPR : 20€ / TA : 17€ / TR : 9€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 Tout public, Adulte, En famille
Entre berceuses qui éloignent les esprits, chants de résistance, transes nocturnes et amours interdites, la nuit revêt ses plus beaux atours en italien, en français, en castillan, en catalan et en dialecte des Pouilles.À la lueur tamisée d’une bougie, ou dans un clair-obscur aux mille variations, les ombres prennent vie, les instruments s’élèvent – violon, alto et accordéon diatonique – et se mêlent aux voix puissantes et envoûtantes des musiciennes, pour un spectacle sous forme de veillée intimiste.
Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700
02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/133-Notturno
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