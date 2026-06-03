Notturno Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 20:00 – 21:00

Gratuit : non De 9 € à 23 € Théâtre de la GobinièreDurée : 1hTarifs : TP : 23€ / TPR : 20€ / TA : 17€ / TR : 9€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 Tout public, Adulte, En famille

Entre berceuses qui éloignent les esprits, chants de résistance, transes nocturnes et amours interdites, la nuit revêt ses plus beaux atours en italien, en français, en castillan, en catalan et en dialecte des Pouilles.À la lueur tamisée d’une bougie, ou dans un clair-obscur aux mille variations, les ombres prennent vie, les instruments s’élèvent – violon, alto et accordéon diatonique – et se mêlent aux voix puissantes et envoûtantes des musiciennes, pour un spectacle sous forme de veillée intimiste.

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/133-Notturno



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