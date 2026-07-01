Notturno, Théâtre de la Gobinière, Orvault

Informations pratiques

Notturno Jeudi 5 novembre, 20h00 Théâtre de la Gobinière Loire-Atlantique

De 9 € à 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:00:00+01:00

Entre berceuses qui éloignent les esprits, chants de résistance, transes nocturnes et amours interdites, la nuit revêt ses plus beaux atours en italien, en français, en castillan, en catalan et en dialecte des Pouilles.

À la lueur tamisée d’une bougie, ou dans un clair-obscur aux mille variations, les ombres prennent vie, les instruments s’élèvent – violon, alto et accordéon diatonique – et se mêlent aux voix puissantes et envoûtantes des musiciennes, pour un spectacle sous forme de veillée intimiste.

Théâtre de la Gobinière 37 Avenue de la Ferrière, Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/133-Notturno »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

De l’évocation du crépuscule à celle de l’aube, deux musiciennes aux souliers voyageurs proposent une traversée sensible et mystérieuse de la nuit. chanson ode à la nuit

Paquito Couet