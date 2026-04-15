Nous camperons ici – de et par Sébastien Barrier, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

Nous camperons ici – de et par Sébastien Barrier Jeudi 11 juin, 20h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00

Théâtre / Musique

À bord de son camion-instrument à voile, Sébastien Barrier offre une pause, un instantané, une célébration ! De sa cabine, il interpelle les gens, parle, chante et raconte, dans un spectacle drôle, grave et rassembleur.

« Nous camperons ici », c’est la phrase que ne manquait jamais de prononcer, solennel et autoritaire, le cowboy en tête de file quand il annonçait, le bras levé, atteignant enfin la cime d’un vallon surplombant un lac, qu’il était temps de faire une pause après une longue, très longue journée de marche, d’errance ou de fuite à travers des paysages bien trop grands pour nous.

Un évènement rassembleur, à la fois drôle, grave et chaleureux, peuplé de récits, de musiques et de chants qui nous relient et nous racontent. Le temps d’une pause, Sébastien Barrier livre un regard singulier sur le lieu qui l’accueille et explore avec poésie le vivant du spectacle.

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/agenda/nous-camperons-ici »}]

Théâtre / Musique

© Élodie Le Gall