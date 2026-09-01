Nous, dissident’es : Lancement de résidence antivalidiste Partie 1 Jardin21 Paris

Informations pratiques

Au rendez-vous le mercredi 23 septembre de 17h30 à 23h au Jardin21 ; concert live et texte sur l’auto-défense sanitaire de la musicienne et compositrice phytocene avec le saxophoniste jeune_pousse_du_91, lecture d’extrait de Bulles de verre, récit autofictif critique & poétique du monde des institutions psychiatriques, djsets de Horo et de C LIA pour conclure ce temps fort, mettant en avant des artistes engagé’es contre le validisme. Diverses mesures d’accessibilité seront présentes pour permettre au plus grand nombre de personnes d’assister à cet événement.

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Déroulé prévu (crip time possible) :

17h30 : Entrée des publics

18h20 – 19h30 : concert live de phytocene

19h50 – 20h20 : mot de lancement et lecture de Bulles de verre par Mouton Noir, interprété en langue des signes française par l‘agence 10 doigts en cavale

20h30 – 21h15 : Djset d’Horo

21h15 – 22h : Djset de Daf Punk

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Informations pratiques :

✦ Date et heures : mercredi 23 septembre de 17h à 23h

✦ Adresse : Jardin21, 12a Rue Ella Fitzgerald, 75019 Paris

✦ Tramway T3b arrêt Ella Fitzgerald / Métro 7 arrêt Porte de la Villette* / RER E arrêt Pantin / Métro 5 arrêt Hoche*

✦ Lien Google Maps avec des photos du lieu : https://maps.app.goo.gl/aGkVvDABY4i2ovN97

✦ Entrée prix libre (conseillé 5€) pour soutenir les artistes programmé’es et les projets de l’association Les Impulsives

✦ Restauration (adresse 10€ ~ 20€) et bar (5€ ~ 10€) sur place

✦ Site : https://www.jardin21.fr/

*comptez environ 15 minutes de marche

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Accessibilité :

À l’accueil :

❦ Boules quies et casque antibruit en prêt au stand accueil

❦ Port du masque FFP2 fortement recommandé pour la santé de toustes et disponible au stand accueil grâce au Mask Bloc

En général :

❦ Espace événementiel accessible PMR, coin chill inaccessible aux personnes à mobilité réduite

❦ Coin chill au Roftoop accessible par escalier

❦ Bénévoles des Impulsives repérables par un élément violet (voile, chaussettes, t-shirt…) et un badge Les Impulsives

❦ Départ possible pour toustes (publics, artistes, bénévoles) à tout moment

Sur scène :

❦ Interprétation LSF par l’agence 10 doigts en cavale pour le mot d’ouverture et la lecture de textes de 19h50 à 20h20 de Mouton Noir

❦ Paroles des chansons disponibles sur un Qrcode à l’entrée

Une deuxième soirée de lancement avec un buffet, un open platine, un concert et la diffusion d’un podcast et d’une fiction sonore est prévu le jeudi 1er octobre à Coco Cantine, de 17h à 22h !

Pour fêter l’entrée en résidence radio à la Station Station, Mouton Noir organise une première soirée musicale de lancement avec l’association culturelle antivalidiste Les Impulsives.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 17h30 à 23h00

gratuit

Cet évènement est à prix libre pour soutenir l’association Les Impulsives et ses projets. Il est tout à fait possible d’y assister gratuitement :)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T20:30:00+02:00

fin : 2026-09-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T17:30:00+02:00_2026-09-23T23:00:00+02:00

Jardin21 12a Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.instagram.com/p/DcSsj1QMOkU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsi=MzRlODBiNWFlZA== lesimpulsives.association@gmail.com



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