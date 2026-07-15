Nous étions la forêt Compagnie La vie grande Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Nous étions la forêt Compagnie La vie grande

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06 20:30:00

fin : 2027-04-06 22:20:00

Date(s) :

2027-04-06

Au bord du bois de la Fermette, gravitent parmi d’autres un jeune couple de néo-ruraux croyant échapper au burn-out par le télétravail au grand air, un forestier épuisé par les assauts de la crise climatique sur l’écosystème sylvicole ou encore un.e arboriste-élagueur·se vivant en autonomie, traquant d’autres possibles par sa radicalité. Le quotidien de ceux et celles qui sont attachés, par leur travail, leur lieu de vie ou leurs affects, au bois de la Fermette se trouve bouleversé lorsque les services de la mairie annoncent vouloir y implanter un parc photovoltaïque, promesse d’un nouvel essor économique pour la commune. La Forêt devient alors tour à tour un terrain de dissensions et d’émulations hautement politiques, un catalyseur des crises qui secouent le corps social contemporain, le symbole mythologique d’un refuge fragile durablement menacé.

Par la puissance percussive de la langue proférée, l’incursion de chansons issues du répertoire lyrique ou populaire ainsi que de compositions originales, la fiction documentée se fait progressivement fable contemporaine opératique, chant d’amour et d’adieu, cri de résistance d’une génération de jeunes adultes face à la mémoire d’un monde en voie d’extinction. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Nous étions la forêt Compagnie La vie grande

L’événement Nous étions la forêt Compagnie La vie grande Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme