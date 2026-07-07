Nous le Red Star Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Nous le Red Star

Mercredi 9 décembre 2026 de 20h30 à 22h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 20:30:00

fin : 2026-12-09 22:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Comédien, auteur, metteur en scène et réalisateur, Théo Askolovitch développe une écriture où l’intime se mêle à la fiction pour faire surgir une parole vive, brute et traversée d’humour.

Dans sa dernière pièce, il s’entoure de cinq comédiens pour dessiner, à travers l’histoire du mythique club de football de Saint-Ouen, le portrait d’un territoire et de celles et ceux qui y habitent.



À mi-chemin entre fiction théâtrale, récit intime et parole documentaire, l’auteur explore ce que ce club raconte de la ville et de ses habitants ceux qui y sont nés, ceux qui y vivent, ceux qui arrivent. De leurs récits, ceux des tribunes et de la rue, se dessine une histoire collective faite de fidélités, de ruptures, de mythes et de contradictions. Le spectacle fait entendre les voix d’une communauté mouvante anciens, nouveaux, fidèles, passants. Il traverse les transformations d’une ville populaire, longtemps ouvrière et engagée, aujourd’hui en mutation, sans jamais cesser d’interroger ce qui demeure l’attachement, la résistance, le sentiment d’appartenance. Entre mémoire familiale et récit collectif, Nous le Red Star compose une fresque sensible où le football devient un prisme pour lire le monde. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Actor, author, director and filmmaker, Théo Askolovitch develops a style of writing where the personal blends with fiction to bring forth a lively, raw and humorous voice.

L’événement Nous le Red Star Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues