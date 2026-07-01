NOUS SERONS A VALENCIENNES, Leroy Merlin Valenciennes, La Sentinelle

Informations pratiques

NOUS SERONS A VALENCIENNES Mardi 13 octobre, 14h00 Leroy Merlin Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T14:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T14:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

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Leroy Merlin Valenciennes Avenue Jean Jaures La sentinelle La Sentinelle 59174 Nord Hauts-de-France

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