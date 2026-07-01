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NOUS SERONS A VALENCIENNES, Leroy Merlin Valenciennes, La Sentinelle

mardi 13 octobre 2026 · Leroy Merlin Valenciennes · La Sentinelle

NOUS SERONS A VALENCIENNES, Leroy Merlin Valenciennes, La Sentinelle

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Leroy Merlin Valenciennes
Adresse
Avenue Jean Jaures La sentinelle
Ville
59174 La Sentinelle
Département
Nord

NOUS SERONS A VALENCIENNES Mardi 13 octobre, 14h00 Leroy Merlin Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T14:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T14:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

♻️ Réparer, partager, économiser ! Le Repair Café vous accueille chez Leroy Merlin Valenciennes pour remettre vos objets en état.

Leroy Merlin Valenciennes Avenue Jean Jaures La sentinelle La Sentinelle 59174 Nord Hauts-de-France
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