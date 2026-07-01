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RETROUVEZ NOUS A VALENCIENNES, Leroy Merlin Valenciennes, La Sentinelle

mardi 15 décembre 2026 · Leroy Merlin Valenciennes · La Sentinelle

RETROUVEZ NOUS A VALENCIENNES, Leroy Merlin Valenciennes, La Sentinelle

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Leroy Merlin Valenciennes
Adresse
Avenue Jean Jaures La sentinelle
Ville
59174 La Sentinelle
Département
Nord

RETROUVEZ NOUS A VALENCIENNES Mardi 15 décembre, 14h00 Leroy Merlin Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-15T14:00:00+01:00 – 2026-12-15T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-15T14:00:00+01:00 – 2026-12-15T20:00:00+01:00

Leroy Merlin Valenciennes Avenue Jean Jaures La sentinelle La Sentinelle 59174 Nord Hauts-de-France
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