RETROUVEZ NOUS A VALENCIENNES, Leroy Merlin Valenciennes, La Sentinelle

Informations pratiques

RETROUVEZ NOUS A VALENCIENNES Mardi 15 décembre, 14h00 Leroy Merlin Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-15T14:00:00+01:00 – 2026-12-15T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-15T14:00:00+01:00 – 2026-12-15T20:00:00+01:00

Leroy Merlin Valenciennes Avenue Jean Jaures La sentinelle La Sentinelle 59174 Nord Hauts-de-France

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