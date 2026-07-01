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AGENDA · La Sentinelle

REPAIR CAFE, Leroy Merlin Valenciennes, La Sentinelle

mardi 8 septembre 2026 · Leroy Merlin Valenciennes · La Sentinelle

REPAIR CAFE, Leroy Merlin Valenciennes, La Sentinelle

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Lieu
Leroy Merlin Valenciennes
Adresse
Avenue Jean Jaures La sentinelle
Ville
59174 La Sentinelle
Département
Nord

REPAIR CAFE Mardi 8 septembre, 14h00 Leroy Merlin Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T20:00:00+02:00

♻️ Réparer, partager, économiser ! Le Repair Café vous accueille chez Leroy Merlin Valenciennes pour remettre vos objets en état.

Leroy Merlin Valenciennes Avenue Jean Jaures La sentinelle La Sentinelle 59174 Nord Hauts-de-France
On répare, on ne jette plus !