AGENDA · La Sentinelle
REPAIR CAFE, Leroy Merlin Valenciennes, La Sentinelle
mardi 8 septembre 2026 · Leroy Merlin Valenciennes · La Sentinelle
Informations pratiques
REPAIR CAFE Mardi 8 septembre, 14h00 Leroy Merlin Valenciennes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T20:00:00+02:00
♻️ Réparer, partager, économiser ! Le Repair Café vous accueille chez Leroy Merlin Valenciennes pour remettre vos objets en état.
Leroy Merlin Valenciennes Avenue Jean Jaures La sentinelle La Sentinelle 59174 Nord Hauts-de-France
On répare, on ne jette plus !