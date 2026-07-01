AGENDA · La Sentinelle
ON VOUS SONNE RDV A VALENCIENNES, Leroy Merlin Valenciennes, La Sentinelle
mardi 10 novembre 2026 · Leroy Merlin Valenciennes · La Sentinelle
Informations pratiques
ON VOUS SONNE RDV A VALENCIENNES Mardi 10 novembre, 14h00 Leroy Merlin Valenciennes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T14:00:00+01:00 – 2026-11-10T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-10T14:00:00+01:00 – 2026-11-10T20:00:00+01:00
Leroy Merlin Valenciennes Avenue Jean Jaures La sentinelle La Sentinelle 59174 Nord Hauts-de-France
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