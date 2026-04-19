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Nouveau Cirque Zavatta Electrisant Place du Forum Chadrac

Nouveau Cirque Zavatta Electrisant Place du Forum Chadrac mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Place du Forum

Adresse : Cours de la Liberté

Ville : 43770 Chadrac

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 20 20

Chadrac

Nouveau Cirque Zavatta Electrisant

Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-29
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-04-29

Le nouveau cirque Zavatta revient en 2026 avec son tout nouveau spectacle explosif Electrisant . Deux heures de spectacle inédit, d’émotions, de frissons, de sensations, de rires.
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Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 52 31 60 

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English :

The new circus Zavatta returns in 2026 with its explosive new show Electrisant . Two hours of emotion, thrills, sensations and laughter.

L’événement Nouveau Cirque Zavatta Electrisant Chadrac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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