Nouveau Cirque Zavatta Electrisant Place du Forum Chadrac

Chadrac

Nouveau Cirque Zavatta Electrisant

Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-29

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-29

Le nouveau cirque Zavatta revient en 2026 avec son tout nouveau spectacle explosif Electrisant . Deux heures de spectacle inédit, d’émotions, de frissons, de sensations, de rires.

.

Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 52 31 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The new circus Zavatta returns in 2026 with its explosive new show Electrisant . Two hours of emotion, thrills, sensations and laughter.

L’événement Nouveau Cirque Zavatta Electrisant Chadrac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay