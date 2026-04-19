Nouveau Cirque Zavatta Electrisant Place du Forum Chadrac
Nouveau Cirque Zavatta Electrisant Place du Forum Chadrac mercredi 29 avril 2026.
Chadrac
Nouveau Cirque Zavatta Electrisant
Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-29
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-29
Le nouveau cirque Zavatta revient en 2026 avec son tout nouveau spectacle explosif Electrisant . Deux heures de spectacle inédit, d’émotions, de frissons, de sensations, de rires.
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Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 52 31 60
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English :
The new circus Zavatta returns in 2026 with its explosive new show Electrisant . Two hours of emotion, thrills, sensations and laughter.
L’événement Nouveau Cirque Zavatta Electrisant Chadrac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay