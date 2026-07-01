Nouveau Pineau d’Aunis Accords mets vins et dégustations à l’aveugle Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Informations pratiques

Bellevigne-les-Châteaux

Nouveau Pineau d’Aunis Accords mets vins et dégustations à l’aveugle

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Nouveauté ! Le Pineau d’Aunis est à découvrir au domaine Fouet. Explorez vos sens à l’aveugle et à l’aide des accords mets et vins.

C’est l’été, venez vous rafraîchir grâce au tout nouveau rouge léger et fruité, 100% Pineau d’Aunis à boire légèrement frais.

L’occasion de découvrir ce cépage rare et ancien, en laissant exprimer vos sens à travers des accords mets et vins et une dégustation à l’aveugle.

Les autres cuvées de rouges, blancs et bulles du domaine sont à découvrir également, ainsi que la visite des caves troglodytes du XIIème siècle.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 25 juillet 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 60 52 caveau@domaine-fouet.com

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English :

New! Discover Pineau d’Aunis at Domaine Fouet. Explore your senses through a blind tasting and food-and-wine pairings.

L’événement Nouveau Pineau d’Aunis Accords mets vins et dégustations à l’aveugle Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME