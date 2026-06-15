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Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle Salle du Broustic Andernos-les-Bains samedi 21 novembre 2026.

Lieu : Salle du Broustic

Adresse : Esplanade du Broustic

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : samedi 21 novembre 2026

Fin : samedi 21 novembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Andernos-les-Bains

Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 15:00:00
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22

Dans un décor réaliste remarquable des années 30, 12 comédiens évoluent en interaction avec le public pris à partie.

Une pièce policière dynamique et comique à souhait d’Yvon Taburet mise en scène et adaptée par Joël Confoulan.

Spectacle pour tous !   .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 36 07  christineconfoulan@orange.fr

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English : Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle

L’événement Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Andernos-les-Bains

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