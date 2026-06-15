Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle Salle du Broustic Andernos-les-Bains
Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle Salle du Broustic Andernos-les-Bains samedi 21 novembre 2026.
Andernos-les-Bains
Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 15:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Dans un décor réaliste remarquable des années 30, 12 comédiens évoluent en interaction avec le public pris à partie.
Une pièce policière dynamique et comique à souhait d’Yvon Taburet mise en scène et adaptée par Joël Confoulan.
Spectacle pour tous ! .
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 36 07 christineconfoulan@orange.fr
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English : Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle
L’événement Nouveau spectacle amusant de Théâtre 1.2.3. Le coupable est dans la salle Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Andernos-les-Bains
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