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Nouveautés et Valeurs sûres Gerberoy

Nouveautés et Valeurs sûres Gerberoy

Nouveautés et Valeurs sûres Gerberoy samedi 20 juin 2026.

Adresse : 20 rue du Logis du Roy

Ville : 60380 Gerberoy

Département : Oise

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Gerberoy

Nouveautés et Valeurs sûres

20 rue du Logis du Roy Gerberoy Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Exposition personnelle de Marc KRASKOWSKI, artiste plasticien qui travaille dans le courant artistique du Recyclart. Plus d’une quarantaine de tableaux et sculptures en tuiles, briques, céramique, ardoise ou zinc pour réaliser des sujets tantôt abstraits, tantôt figuratifs
Exposition personnelle de Marc KRASKOWSKI, artiste plasticien qui travaille dans le courant artistique du Recyclart. Plus d’une quarantaine de tableaux et sculptures en tuiles, briques, céramique, ardoise ou zinc pour réaliser des sujets tantôt abstraits, tantôt figuratifs   .

20 rue du Logis du Roy Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 64 47  krako.marc@orange.fr

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English :

Solo exhibition by Marc KRASKOWSKI, a visual artist working in the Recyclart movement. More than forty paintings and sculptures in tiles, bricks, ceramics, slate or zinc, sometimes abstract, sometimes figurative

L’événement Nouveautés et Valeurs sûres Gerberoy a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Picardie Verte

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