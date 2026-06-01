Gerberoy

Nouveautés et Valeurs sûres

20 rue du Logis du Roy Gerberoy Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Exposition personnelle de Marc KRASKOWSKI, artiste plasticien qui travaille dans le courant artistique du Recyclart. Plus d’une quarantaine de tableaux et sculptures en tuiles, briques, céramique, ardoise ou zinc pour réaliser des sujets tantôt abstraits, tantôt figuratifs

Exposition personnelle de Marc KRASKOWSKI, artiste plasticien qui travaille dans le courant artistique du Recyclart. Plus d’une quarantaine de tableaux et sculptures en tuiles, briques, céramique, ardoise ou zinc pour réaliser des sujets tantôt abstraits, tantôt figuratifs .

20 rue du Logis du Roy Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 64 47 krako.marc@orange.fr

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English :

Solo exhibition by Marc KRASKOWSKI, a visual artist working in the Recyclart movement. More than forty paintings and sculptures in tiles, bricks, ceramics, slate or zinc, sometimes abstract, sometimes figurative

L’événement Nouveautés et Valeurs sûres Gerberoy a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Picardie Verte