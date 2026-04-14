Nouveaux vins du Médoc, La Cité du Vin, Bordeaux

Nouveaux vins du Médoc Jeudi 23 avril, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:30:00+02:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Longtemps célébré pour ses grands vins rouges, le Médoc s’affirme aujourd’hui comme un terroir d’audace, où la modernité rencontre la tradition pour séduire de nouveaux amateurs de vins.

Avec l’homologation du « Médoc blanc » le 5 août 2025, le Médoc affirme sa capacité à se réinventer sans perdre son âme.

Blancs, effervescents, rosés, clairets… : la presqu’île déploie une palette vibrante, révélant toute la richesse de ses sols et le talent de ses vignerons.

Cette nouvelle mosaïque de vins reflète l’énergie d’un vignoble qui ose innover, tout en restant fidèle à l’exigence et à la passion qui font sa renommée. Une nouvelle ère s’ouvre, où tradition et modernité se rencontrent pour écrire l’avenir du Médoc.

Pour célébrer évolution, nous vous invitons à vivre un moment privilégié autour de ces cuvées inédites, en dégustant 3 vins.

En partenariat avec : les partenaires viticoles de la Cité du Vin

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances?famille=2605539363500400483 »}]

Vivez un moment privilégié autour de ces cuvées inédites, en dégustant 3 vins. dégustation vin

©Freepik