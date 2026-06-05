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Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés Ferme Courbet Flagey

Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés Ferme Courbet Flagey

Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés Ferme Courbet Flagey samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Ferme Courbet

Adresse : 28 Grande Rue

Ville : 25330 Flagey

Département : Doubs

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Flagey

Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 20:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Les Fous Zélés, c’est la force d’un théâtre rural itinérant, en allant jouer dans des salles de spectacles, mais aussi dans des granges,
sur des places de villages, etc. Et à travers le théâtre et les spectacles, c’est la rencontre qui devient possible. Celle avec le public, si familial, et toujours plus nombreux de saison en saison !   .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   fermecourbet@doubs.fr

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English : Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés

L’événement Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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