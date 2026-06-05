Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés Ferme Courbet Flagey
Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés Ferme Courbet Flagey samedi 4 juillet 2026.
Flagey
Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 20:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Les Fous Zélés, c’est la force d’un théâtre rural itinérant, en allant jouer dans des salles de spectacles, mais aussi dans des granges,
sur des places de villages, etc. Et à travers le théâtre et les spectacles, c’est la rencontre qui devient possible. Celle avec le public, si familial, et toujours plus nombreux de saison en saison ! .
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés
L’événement Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Flagey (Doubs)
- Scène ouverte à l’occasion de la Fête de la musique Ferme Courbet Flagey 21 juin 2026
- Concert Route 83 Ferme Courbet Flagey 17 juillet 2026
- Solidarité Don du sang Ferme Courbet Flagey 22 juillet 2026