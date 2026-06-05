Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés Ferme Courbet Flagey samedi 4 juillet 2026.

Flagey

Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 20:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Les Fous Zélés, c’est la force d’un théâtre rural itinérant, en allant jouer dans des salles de spectacles, mais aussi dans des granges,

sur des places de villages, etc. Et à travers le théâtre et les spectacles, c’est la rencontre qui devient possible. Celle avec le public, si familial, et toujours plus nombreux de saison en saison ! .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

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English : Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés

L’événement Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)