Scène ouverte à l’occasion de la Fête de la musique Ferme Courbet Flagey
Scène ouverte à l’occasion de la Fête de la musique Ferme Courbet Flagey dimanche 21 juin 2026.
Flagey
Scène ouverte à l’occasion de la Fête de la musique
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Chères et chers artistes, pour ce dimanche spécial Fête de la musique, nous mettons à votre disposition un piano, un micro sur pied, deux enceintes… Que vous soyez musicien(ne), chanteur(se), confirmé(e) ou non, amateur(e) ou non, en duo, en quartet ou solo… Un seul objectif, diffuser votre musique ou votre voix dans un moment convivial, libre. Mis à part un peu de trac nécessaire… Pas de stress!
Indiquez simplement votre envie de venir jouer dix minutes ou plus, avant le 28 mai, par mail fermecourbet@doubs.fr.
Durée Selon les artistes présents
Programme complet disponible sur www.musee-courbet.fr début juin
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Informations et réservations obligatoires au 03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr .
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr
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English : Scène ouverte à l’occasion de la Fête de la musique
L’événement Scène ouverte à l’occasion de la Fête de la musique Flagey a été mis à jour le 2026-05-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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