Médiation autour du jardin de curé de la ferme Courbet, Ferme familiale Gustave Courbet, Flagey

Médiation autour du jardin de curé de la ferme Courbet 6 et 7 juin Ferme familiale Gustave Courbet Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Nouvelle signalétique : venez découvrir plus d’une centaine de variétés de plantes médicinales, ornementales et aromatiques de notre jardin de curé entouré de son mur en pierres sêches, ancien espace vivrier des métayers de la famille de Gustave Courbet.

Une animation sera proposée par l’équipe de médiation.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Cette ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans, est aujourd’hui un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Parking sur place | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Entrée gratuite.

Nouvelle signalétique : venez découvrir plus d’une centaine de variétés de plantes médicinales, ornementales et aromatiques de notre jardin de curé entouré de son mur en pierres sêches, ancien espace…

© Jack Varlet