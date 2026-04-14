Jeux d’exploration de la ferme Courbet, Ferme familiale Gustave Courbet, Flagey

Jeux d’exploration de la ferme Courbet Samedi 6 juin, 11h00 Ferme familiale Gustave Courbet Doubs

Réservation obligatoire | Durée : 50 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez participer à l’un des 3 jeux d’exploration organisé par la ferme Courbet : une mallette, des objets intrigants, une carte des lieux.

Énigme après énigme, découvrez les lieux de façon ludique en famille ou entre amis et raflez le trésor du maître des lieux.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 53 03 60 »}] Cette ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans, est aujourd’hui un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Parking sur place | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Entrée gratuite.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez participer à l’un des 3 jeux d’exploration organisé par la ferme Courbet : une mallette, des objets intrigants, une carte des lieux.

© Département du Doubs