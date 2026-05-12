Festival du Rendez-vous des Jardins Ferme Courbet Flagey

Flagey

Festival du Rendez-vous des Jardins

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Les Rendez-vous aux jardins reviennent cette année, du 5 au 7 juin, sur le thème de la vue. L’occasion de découvrir, encore, la richesse de notre patrimoine naturel et culturel à travers un prisme sensoriel (la journée du vendredi 5 juin est dédiée aux scolaires).

Programme commun aux samedi 6 et dimanche 7 juin

• Médiation autour du jardin de la Ferme Courbet (de 11h à 18h)

• Petite ferme pédagogique par le Couvoir Comtois (Flagey)

• Possibilité de pique-nique et petite restauration sur place (samedi soir et dimanche toute la journée)

Samedi 6 juin

À partir de 11h (puis départ toutes les heures) Découvrez l’un de nos trois jeux d’exploration.

De 15h à 17h Atelier Réalisme animal

17h Danse, Pas de trois, avec la Compagnie Zéo (Zoé Wojcik, danse ; Vladimir Torres, contrebasse ; Carlos Micháns, poésie)

19h Concert, Avec Fayçal Salhi

Dimanche 7 juin

11h Projection animalière, animée par Julien Arbez (photographe)

14h Sieste musicale, avec Mona Kazu

14h Atelier vannerie, avec Elsa Stricher

15h Concert, Rush, Avec VT Trio Vladimir Torres, contrebasse ; Martin Schiffmann, piano et Tom Moretti, batterie

16h Découverte de la fresque naturaliste de l’artiste Steeven Salvat

17h Concert, Tabak, avec Damien Groleau, piano ; Zsófi Várkonyi, violon ; Christopher Peyrafort, banjo .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

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English : Festival du Rendez-vous des Jardins

L’événement Festival du Rendez-vous des Jardins Flagey a été mis à jour le 2026-05-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)