Découverte d’une fresque naturaliste monumentale, Ferme familiale Gustave Courbet, Flagey

Découverte d’une fresque naturaliste monumentale 5 – 7 juin Ferme familiale Gustave Courbet Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

À l’occasion de cette édition 2026 des Rendez-vous aux jardins, le Pôle Courbet vous réserve une surprise de taille ! Venez découvrir la fresque naturaliste de l’artiste Steeven Salvat.

Quelques mots de Steeven Salvat :

La nature et ses merveilles imprègnent mon univers.

J’aime mettre en avant la dualité, notamment entre le vivant et l’inerte, dans des oeuvres qui évoquent les gravures naturalistes du XVIIIe siècle. Les animaux auxquels je donne vie, ligne après ligne, interagissent avec des objets uniques, des pièces d’orfèvrerie, des oeuvres d’art antiques…

Je façonne des interventions urbaines et des expositions pour sensibiliser à notre environnement. J’explore également le concept d’herbier à travers des jeux graphiques et des compositions subtiles. Des végétaux authentiques, délicatement séchés, se mêlent à une collection d’animaux dessinés. Je souhaite susciter une réflexion sur l’interconnexion entre le monde végétal et animal, et éveiller la conscience sur la fragilité des écosystèmes tels que les prairies et les points d’eau naturels, souvent sacrifiés au nom de l’urbanisme. En tant qu’artiste, je suis intimement convaincu que l’art peut transcender les frontières et créer des connexions significatives entre les individus.

En savoir plus sur Steeven Salvat

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.steeven-salvat.com/ »}] Cette ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans, est aujourd’hui un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Parking sur place | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Entrée gratuite.

À l’occasion de cette édition 2026 des Rendez-vous aux jardins, le Pôle Courbet vous réserve une surprise de taille ! Venez découvrir la fresque naturaliste de l’artiste Steeven Salvat.

© Steeven Salvat