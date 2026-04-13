Spectacle « Pas de Trois » : poésie, danse et contrebasse, Ferme familiale Gustave Courbet, Flagey

Spectacle « Pas de Trois » : poésie, danse et contrebasse Samedi 6 juin, 17h00 Ferme familiale Gustave Courbet Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Venez assister au spectacle « Pas de trois », fruit d’une rencontre et d’une collaboration entre poésie, danse et contrebasse, de la compagnie Zéo (Zoé Wojcik pour la danse ; Vladimir Torres à la contrebasse et Carlos Micháns pour la poésie).

Au fil des poèmes autour du mouvement, de la danse et de différentes figures emblématiques de l’histoire de la danse, ce spectacle à 360° prend forme. Vous êtes invité(e)s à un voyage initiatique entre tendresse et intensité.

Fondée en 2023, la Compagnie ZEO est le fruit d’un désir de création, d’échanges et de collaboration artistique.

La Compagnie ZEO porte le travail de Zoé Wojcik, danseuse et chorégraphe qui souhaite mettre en lumière les questionnements intimes, presque universels liés à l’individu : “C’est une manière, en tant que jeune femme, de grandir, évoluer, apprendre et se rassembler autour de projets ouvrant sur différents univers artistiques.” Le but de cette démarche est de fédérer et transmettre autour de procédés artistiques. Ainsi les opportunités de rencontres et d’échanges sont au coeur des projets.

La place du public et du spectateur est centrale. Chaque projet est vu comme une collaboration, une conversation, nourrissant le travail de création et permettant de faire vivre une réalité à travers d’autres corps, d’autres individus.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}] Cette ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans, est aujourd’hui un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Parking sur place | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Entrée gratuite.

Venez assister au spectacle « Pas de trois », fruit d’une rencontre et d’une collaboration entre poésie, danse et contrebasse, de la compagnie Zéo (Zoé Wojcik pour la danse ; Vladimir Torres à la et …

© Cie Zeo