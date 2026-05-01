Concert | L’Attaque Ferme Courbet Flagey

Flagey

Concert | L’Attaque

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Avec Fabrice Bez, accordéon/composition; Hortense Maldant-Savary, violon; Marie Lambert, violon; Léopoldine Lezéan, violoncelle; Sylvain Durantel, alto

D’après l’ouvrage La scierie (auteur anonyme)

Au cœur de la petite industrie rurale , dans un secteur d’activité peu abordé en littérature, l’auteur fait de la transformation physique et morale un des thèmes centraux de son récit. Un témoignage ouvrier fort, délivré avec une vigueur et un réalisme froid, précis qui donne toute sa singularité à ce texte trop méconnu.

Durée 1heure environ

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Informations et réservations obligatoires au 03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

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English : Concert | L’Attaque

L’événement Concert | L’Attaque Flagey a été mis à jour le 2026-05-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)