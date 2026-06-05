Solidarité Don du sang Ferme Courbet Flagey

Flagey

Solidarité Don du sang

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:30:00

fin : 2026-07-22 19:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Avec l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles du secteur d’Amancey et l’Établissement Français du Sang (EFS)

Vous avez envie de faire un geste solidaire tout en vous cultivant ? La Ferme Courbet accueille une collecte dans ce lieu d’exception. Vous profiterez ainsi, en exclusivité, de l’exposition des œuvres de Paolo Boosten .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

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English : Solidarité Don du sang

L’événement Solidarité Don du sang Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)