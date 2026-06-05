Solidarité Don du sang Ferme Courbet Flagey
Solidarité Don du sang Ferme Courbet Flagey mercredi 22 juillet 2026.
Flagey
Solidarité Don du sang
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22 19:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Avec l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles du secteur d’Amancey et l’Établissement Français du Sang (EFS)
Vous avez envie de faire un geste solidaire tout en vous cultivant ? La Ferme Courbet accueille une collecte dans ce lieu d’exception. Vous profiterez ainsi, en exclusivité, de l’exposition des œuvres de Paolo Boosten .
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr
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English : Solidarité Don du sang
L’événement Solidarité Don du sang Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)