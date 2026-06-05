Concert Route 83 Ferme Courbet Flagey
Concert Route 83 Ferme Courbet Flagey vendredi 17 juillet 2026.
Flagey
Concert Route 83
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 20:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Quintette de jazz vocal a cappella avec Lila Calhoun (soprano), Françoise Grosjean (alto), Gérard Guyot (baryton), Thierry Dromard (basse), Jean-Claude Pacaud (ténor)
Sur la planète jazz, vous avez rarement entendu cela des standards de Serge Gainsbourg, Henri Salvador, Pow Wow, Stevie Wonder chantés complètement a cappella ! C’est toute la singularité de Route 83. Le quintette de jazz vocal, unique en son genre a cappella en Bourgogne-Franche-Comté, est né en 2009 dans le Jura. .
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr
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English : Concert Route 83
L’événement Concert Route 83 Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)