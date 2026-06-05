Concert Route 83 Ferme Courbet Flagey

Flagey

Concert Route 83

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 20:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Quintette de jazz vocal a cappella avec Lila Calhoun (soprano), Françoise Grosjean (alto), Gérard Guyot (baryton), Thierry Dromard (basse), Jean-Claude Pacaud (ténor)

Sur la planète jazz, vous avez rarement entendu cela des standards de Serge Gainsbourg, Henri Salvador, Pow Wow, Stevie Wonder chantés complètement a cappella ! C’est toute la singularité de Route 83. Le quintette de jazz vocal, unique en son genre a cappella en Bourgogne-Franche-Comté, est né en 2009 dans le Jura. .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

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English : Concert Route 83

L’événement Concert Route 83 Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)