Jeu d’exploration Ferme Courbet Flagey

Flagey

Jeu d’exploration

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Parcourez la Ferme Courbet en famille, et découvrez ses secrets grâce aux trois jeux d’exploration

• Régis et la chambre des secrets

• Les mystères de la Ferme Courbet

• Juliette, la sœur dans l’ombre

Trois versions différentes avec leur propre histoire, leur propre fin pour les plus perspicaces d’entre vous !

Durée 55 minutes Réservation obligatoire Présence obligatoire 10 minutes avant le début du créneau. Merci de mentionner lors de votre réservation si vous avez déjà joué à l’un de nos jeux. .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu d’exploration

L’événement Jeu d’exploration Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)