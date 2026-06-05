Jeu d’exploration Ferme Courbet Flagey
Jeu d’exploration Ferme Courbet Flagey dimanche 19 juillet 2026.
Flagey
Jeu d’exploration
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Parcourez la Ferme Courbet en famille, et découvrez ses secrets grâce aux trois jeux d’exploration
• Régis et la chambre des secrets
• Les mystères de la Ferme Courbet
• Juliette, la sœur dans l’ombre
Trois versions différentes avec leur propre histoire, leur propre fin pour les plus perspicaces d’entre vous !
Durée 55 minutes Réservation obligatoire Présence obligatoire 10 minutes avant le début du créneau. Merci de mentionner lors de votre réservation si vous avez déjà joué à l’un de nos jeux. .
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu d’exploration
L’événement Jeu d’exploration Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Flagey (Doubs)
- Scène ouverte à l’occasion de la Fête de la musique Ferme Courbet Flagey 21 juin 2026
- Nouvelle création, avec la troupe les Fous Zélés Ferme Courbet Flagey 4 juillet 2026
- Concert Route 83 Ferme Courbet Flagey 17 juillet 2026
- Solidarité Don du sang Ferme Courbet Flagey 22 juillet 2026
- Randonnée culturelle Enchanté Monsieur Courbet Ferme Courbet Théâtre de l’Enchanteur Flagey 26 juillet 2026