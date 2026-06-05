Randonnée culturelle Enchanté Monsieur Courbet Ferme Courbet Théâtre de l’Enchanteur Flagey

Flagey

Randonnée culturelle Enchanté Monsieur Courbet

Ferme Courbet Théâtre de l’Enchanteur 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 21:00:00

Date(s) :

2026-07-26

En partenariat avec le Théâtre de l’Enchanteur

Deux lieux… Une seule ambiance

Les équipes du Théâtre de l’Enchanteur à Amathay-Vésigneux et de la Ferme Courbet à Flagey vous proposent une (re)découverte de ces deux lieux symboliques de l’activité culturelle du plateau.

Tout d’abord, découvrez l’historique de chacun de ces deux lieux chargés d’histoire, mais grâce au regard de l’autre.

Puis à 17h, profitez d’un spectacle à la Ferme Courbet avant de partir pour une randonnée festive et pleine de surprises jalonnant le parcours vers Amathay-Vésigneux et une soirée à 20h au Théâtre de l’Enchanteur.

Repas partagé animé par les membres des deux équipes.

Randonnée (environ 2h, 9km) limitée à 60 personnes. Prévoir des chaussures de marche et un covoiturage éventuel pour le rapatriement à Flagey en fin de soirée.

Possibilité de n’assister qu’aux spectacles. La réservation est obligatoire auprès de la Ferme Courbet .

Ferme Courbet Théâtre de l’Enchanteur 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

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English : Randonnée culturelle Enchanté Monsieur Courbet

L’événement Randonnée culturelle Enchanté Monsieur Courbet Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)