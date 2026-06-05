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Randonnée culturelle Enchanté Monsieur Courbet Ferme Courbet Théâtre de l’Enchanteur Flagey

Randonnée culturelle Enchanté Monsieur Courbet Ferme Courbet Théâtre de l’Enchanteur Flagey dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Ferme Courbet Théâtre de l'Enchanteur

Adresse : 28 Grande Rue

Ville : 25330 Flagey

Département : Doubs

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Flagey

Randonnée culturelle Enchanté Monsieur Courbet

Ferme Courbet Théâtre de l’Enchanteur 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 21:00:00

Date(s) :
2026-07-26

En partenariat avec le Théâtre de l’Enchanteur

Deux lieux… Une seule ambiance
Les équipes du Théâtre de l’Enchanteur à Amathay-Vésigneux et de la Ferme Courbet à Flagey vous proposent une (re)découverte de ces deux lieux symboliques de l’activité culturelle du plateau.

Tout d’abord, découvrez l’historique de chacun de ces deux lieux chargés d’histoire, mais grâce au regard de l’autre.
Puis à 17h, profitez d’un spectacle à la Ferme Courbet avant de partir pour une randonnée festive et pleine de surprises jalonnant le parcours vers Amathay-Vésigneux et une soirée à 20h au Théâtre de l’Enchanteur.

Repas partagé animé par les membres des deux équipes.

Randonnée (environ 2h, 9km) limitée à 60 personnes. Prévoir des chaussures de marche et un covoiturage éventuel pour le rapatriement à Flagey en fin de soirée.

Possibilité de n’assister qu’aux spectacles. La réservation est obligatoire auprès de la Ferme Courbet   .

Ferme Courbet Théâtre de l’Enchanteur 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   fermecourbet@doubs.fr

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English : Randonnée culturelle Enchanté Monsieur Courbet

L’événement Randonnée culturelle Enchanté Monsieur Courbet Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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