Atelier jeune public Ferme Courbet Flagey
Atelier jeune public Ferme Courbet Flagey jeudi 9 juillet 2026.
Flagey
Atelier jeune public
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Pendant les vacances scolaires, vos enfants pourront s’initier à la pratique artistique autour de Gustave Courbet ou en lien avec l’exposition temporaire. À partir de 6 ans .
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr
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English : Atelier jeune public
L’événement Atelier jeune public Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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