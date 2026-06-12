Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier jeune public Ferme Courbet Flagey

Atelier jeune public Ferme Courbet Flagey jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Ferme Courbet

Adresse : 28 Grande Rue

Ville : 25330 Flagey

Département : Doubs

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Flagey

Atelier jeune public

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Pendant les vacances scolaires, vos enfants pourront s’initier à la pratique artistique autour de Gustave Courbet ou en lien avec l’exposition temporaire. À partir de 6 ans   .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   fermecourbet@doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier jeune public

L’événement Atelier jeune public Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Flagey (Doubs)