Atelier jeune public Ferme Courbet Flagey

Flagey

Atelier jeune public

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Pendant les vacances scolaires, vos enfants pourront s’initier à la pratique artistique autour de Gustave Courbet ou en lien avec l’exposition temporaire. À partir de 6 ans .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

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English : Atelier jeune public

L’événement Atelier jeune public Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)