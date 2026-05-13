Nouvelle forme de monnaie, Musée Joseph Puig, Perpignan

Nouvelle forme de monnaie Samedi 23 mai, 16h00 Musée Joseph Puig Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

M. Patrick GARCIA Directeur départemental des Pyrénées Orientales de la Banque de France vous explique la « Nouvelle forme de monnaie ».

Venez comprendre, questionner et apprendre les projets d’euro numérique. Cette future forme (immatérielle) de monnaie est en développement.

Musée Joseph Puig 42 Av. de Grande Bretagne, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie 0468623764 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/musee-des-monnaies-et-medailles-joseph-puig En 1926, Joseph Puig lègue à la ville de Perpignan sa collection de monnaies et médailles, ainsi que la « Villa les Tilleuls », avec, comme volonté, que cet immeuble ne reçoive aucune autre affectation que celle d’être aménagé en musée. La collection léguée par Joseph Puig était composée de quelques 30.000 monnaies, médailles et objets numismatiques. La ville l’a enrichie et a fait de ce fonds l’un des plus importants de France : le musée possède aujourd’hui 45.000 pièces de toutes les époques et de tous les pays, depuis les premières monnaies jusqu’à l’euro. Gare ferroviaire et routière à 10 minutes à pied

M. Patrick GARCIA Directeur départemental des Pyrénées Orientales de la Banque de France vous explique la « Nouvelle forme de monnaie ».

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