Novembre bleu jardin de l’hôtel de ville Marans
dimanche 8 novembre 2026 · jardin de l'hôtel de ville · Marans
Informations pratiques
Marans
Novembre bleu
jardin de l’hôtel de ville Place Cognacq Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Sensibilisation aux cancers masculins.
Les bénéfices réalisés seront reversés au profit de la ligue contre le cancer.
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jardin de l’hôtel de ville Place Cognacq Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 49 37 culture2@ville-marans.fr
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English :
Raising Awareness of Cancers Affecting Men.
The proceeds will be donated to the Cancer League.
L’événement Novembre bleu Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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