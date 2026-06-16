Novembre bleu jardin de l’hôtel de ville Marans

dimanche 8 novembre 2026 · jardin de l'hôtel de ville · Marans

Informations pratiques

Marans

Novembre bleu

jardin de l’hôtel de ville Place Cognacq Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Sensibilisation aux cancers masculins.

Les bénéfices réalisés seront reversés au profit de la ligue contre le cancer.

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jardin de l’hôtel de ville Place Cognacq Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 49 37 culture2@ville-marans.fr

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English :

Raising Awareness of Cancers Affecting Men.

The proceeds will be donated to the Cancer League.

L’événement Novembre bleu Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin