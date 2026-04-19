Clermont-l’Hérault

NÜ DUO ACOUSTIQUE ET POÉTIQUE

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Concert dans le cadre des Rencontres artistiques aux Dominicains.

NÜ, mot d’une langue imaginée, exprime la création une musique à l’instrumentation épurée Guitare et Violoncelle sans artifices…

NÜ c’est une voix qui parle et chante, des arrangements raffinés, sans frontières stylistiques, colorant des textes originaux de poètes contemporains d’Occitanie Pierre Soletti, Nicolas Iarossi, Patrick Simonetti

Hervé et nicolas, artistes complices, aimant la Pop Indé, l’impro, le Jazz, les musiques ethniques, travaillent ensemble depuis 8 ans en quartet électrique, sur des textes engagés, beaux, drôles.

Ils créent NÜ en 2024 projet plus intimiste, où ils se dévoilent, approfondissant ainsi leur collaboration.

Concert dans le cadre des Rencontres artistiques aux Dominicains. .

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 15 61 55 09

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English :

Concert as part of the Rencontres artistiques at the Dominicains.

L’événement NÜ DUO ACOUSTIQUE ET POÉTIQUE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS