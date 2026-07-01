Nuée, Pôle International de la Marionnette, Charleville-Mézières
samedi 19 septembre 2026 · Pôle International de la Marionnette · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Nuée 19 et 20 septembre Pôle International de la Marionnette Ardennes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Une déambulation urbaine pour réenchanter nos territoires
Avec Nuée, la Cie Espace Blanc souhaite s’aventurer sur les chemins du rite festif, au contact des populations le temps d’une représentation, mais aussi en amont avec des projets de territoire propices à la rencontre.
Fantasmagorique et chatoyant, un grand cerf déambule, accompagné d’une nuée d’oiseaux qui s’aventure au contact de la population. Dans une ambiance électro, espace urbain et nature se confondent. S’unissent. Se ré-enchantent mutuellement.
Pôle International de la Marionnette 7 place Winston Churchill 08000 Charleville-Mézières – France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@theatre-halle-roublot.fr »}]
Cie Espace Blanc – Cécile Givernet & Vincent Munsch marionnettes déambulation
Cie Espace Blanc / Théâtre Halle Roublot
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