Nuit aux étoiles d’été Biblioposte d’Ajain Guéret
Nuit aux étoiles d’été Biblioposte d’Ajain Guéret vendredi 19 juin 2026.
Guéret
Nuit aux étoiles d’été
Biblioposte d’Ajain 1 route de Pionnat Guéret Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19 00:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous est donné à 21h à la Biblioposte dans un premier temps. Nous nous déplacerons ensuite dans le parc de l’Ehpad pour l’observation des Petits et grands héros du ciel .
La participation se fait sur inscription (à partir de 6 ans pour les enfants accompagnés d’un adulte), directement auprès de Joris Cart dont les coordonnées sont précisées sur l’affiche. .
Biblioposte d’Ajain 1 route de Pionnat Guéret 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine animscience2@fol-23.fr
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English : Nuit aux étoiles d’été
L’événement Nuit aux étoiles d’été Guéret a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Guéret
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