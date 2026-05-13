Nuit aux étoiles d’été Biblioposte d’Ajain Guéret

Guéret

Nuit aux étoiles d’été

Biblioposte d’Ajain 1 route de Pionnat Guéret Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19 00:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous est donné à 21h à la Biblioposte dans un premier temps. Nous nous déplacerons ensuite dans le parc de l’Ehpad pour l’observation des Petits et grands héros du ciel .

La participation se fait sur inscription (à partir de 6 ans pour les enfants accompagnés d’un adulte), directement auprès de Joris Cart dont les coordonnées sont précisées sur l’affiche. .

Biblioposte d’Ajain 1 route de Pionnat Guéret 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine animscience2@fol-23.fr

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English : Nuit aux étoiles d’été

L’événement Nuit aux étoiles d’été Guéret a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Guéret