Film documentaire Delacroix, un air de liberté Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Guéret

Film documentaire Delacroix, un air de liberté

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:30:00

fin : 2026-05-22 15:30:00

Date(s) :

2026-05-22

En 1830, Eugène Delacroix livre sa vision de la révolution de Juillet, à laquelle il a assisté, dans La Liberté guidant le peuple. Suivant les étapes de sa restauration au Louvre, le réalisateur Martin Fraudreau plonge dans cette page d’histoire et retrace le destin d’une toile devenue icône universelle.

Documentaire d’Arte de 52 min.

Inscription conseillée .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : Film documentaire Delacroix, un air de liberté

L’événement Film documentaire Delacroix, un air de liberté Guéret a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grand Guéret