Fête de l’écomobilité, GUERET, Guéret

Fête de l’écomobilité 5 – 7 mai GUERET Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T18:00:00+02:00 – 2026-05-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

Dans le cadre de l’appel à projets TIMS (mobilité inclusive), la Maison de l’Emploi et de la Formation de la Creuse (MEF23) co-organise avec différents partenaires du territoire un évènement sur le thème de l’écomobilité (“Fête de l’écomobilité ») qui se déroulera la semaine du 4 au jeudi 7 mai 2026 avec en point d’orgue la journée du mercredi 6 mai à Guéret. D’autres évènements ponctuels auront lieu sur la semaine du 4 au 7 mai (diffusion ciné-échange, café vélo).

L’objectif est de proposer, sur une journée, un programme accessible à tous pour :

• Sensibiliser aux mobilités durables (vélo, marche, transports, covoiturage, etc.),

• Faire découvrir des solutions locales (services de mobilité, atelier d’autoréparation, vélo-école, location solidaire, transport d’utilité sociale, etc),

• Favoriser l’autonomie de déplacement des publics (jeunes, familles, seniors, personnes en insertion, etc.),

• Créer un moment convivial autour du “bouger autrement”.

GUERET Esplanade François Mitterrand 23000 guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Promotion des modes d’écomobilité, mobilité douce et active. Stands d’informations et animations sur la journée.