NUIT BLANCHE A LA GALERIE JEAN COLLET Galerie municipale Jean-Collet Vitry-sur-Seine
NUIT BLANCHE A LA GALERIE JEAN COLLET Galerie municipale Jean-Collet Vitry-sur-Seine samedi 6 juin 2026.
PROGRAMME :
de 19h à 19h30
performance de Anatole Chartier
Cette performance prolonge une série d’objets rituels conçus comme des
espaces sensibles de recueillement. Six figures immobiles, presque
sculpturales, laissent couler sur leurs visages un liquide bleu, comme une
tentative artificielle de réapprendre à pleurer.
Chacun·e lit à voix basse une lettre d’amour non
romantique ; les voix se croisent dans une atmosphère suspendue. L’eau,
recueillie à leurs pieds, et son ruissellement amplifié composent une matière
sonore continue, accompagnant la parole.
Un
rituel partagé, où lire, écouter et pleurer deviennent des gestes pour
réapprendre à ressentir.
Et Nicole de 19h45
à 20h15
Walking
on Things (Heart-shaped Boxes)
Walking
on Things (Heart-shaped Boxes) est une performance in situ faisant partie de la
série Walking on Things, un ensemble de performances explorant la relation
entre le corps féminin, la fragilité des objets et les mécanismes symboliques
de désir, d’amour et de consommation. La performance prend la forme d’une
procession lente et répétée de 4 à 5 femmes marchant sur des boîtes en forme de
cœur, disposées au sol. À mesure que les corps avancent, les boîtes se
fissurent, s’écrasent et se déforment progressivement sous le poids des pas. La
performance est continue, cyclique, et dure une heure.
Exposition en cours :
TV PEOPLE (jusqu’au 28 juin)
Artistes : Anatole Chartier, Antoine Medes, Arthur Gillet, Jules Goliath, Florent Texier, Marie Coutanceau, amya Moineaud, Solveig Burkhard et Vincent Burger
Commissariat : Thomas Lemire
L’exposition explore des espaces familiers ; le salon, la chambre, l’écran, influencés par les images de la télévision et des jeux vidéo. Elle s’intéresse à la manière dont ces images marquent notre mémoire personnelle. Ces lieux apparaissent à la fois rassurants et inquiétants.
La galerie Municipale Jean Collet vous propose de venir découvrir deux performances des artistes Anatole Chartier et Nicole qui abordent l’amour sous différents angles.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00
Galerie municipale Jean-Collet 59, av. Guy-Môquet 94400 Vitry-sur-Seine
Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1044m)
Bus -> 132180 : Église (Vitry-sur-Seine) (93m)
Vélib -> Place de l’Eglise – Vitry-sur-Seine (95.28m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://galerie.vitry94.fr/
Afficher la carte du lieu Galerie municipale Jean-Collet et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Vitry Sur Seine (Paris)
- L’éternelle histoire, Studio-Théâtre de Vitry, Vitry-sur-Seine 8 mai 2026
- Visite mise en voix de l’exposition « Le genre idéal », MAC VAL, Vitry-sur-Seine 23 mai 2026
- Visite en famille de l’exposition « Le genre idéal », MAC VAL, Vitry-sur-Seine 23 mai 2026
- Visite de l’exposition « Ici, grand ouvert » de SMITH, MAC VAL, Vitry-sur-Seine 23 mai 2026
- Vernissage de l’exposition de travaux EAC « Eco-typie. Impressions du vivant », MAC VAL, Vitry-sur-Seine 23 mai 2026