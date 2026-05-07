NUIT BLANCHE A LA GALERIE JEAN COLLET Galerie municipale Jean-Collet Vitry-sur-Seine

PROGRAMME :

de 19h à 19h30

performance de Anatole Chartier

Cette performance prolonge une série d’objets rituels conçus comme des

espaces sensibles de recueillement. Six figures immobiles, presque

sculpturales, laissent couler sur leurs visages un liquide bleu, comme une

tentative artificielle de réapprendre à pleurer.

Chacun·e lit à voix basse une lettre d’amour non

romantique ; les voix se croisent dans une atmosphère suspendue. L’eau,

recueillie à leurs pieds, et son ruissellement amplifié composent une matière

sonore continue, accompagnant la parole.

Un

rituel partagé, où lire, écouter et pleurer deviennent des gestes pour

réapprendre à ressentir.

Et Nicole de 19h45

à 20h15

Walking

on Things (Heart-shaped Boxes)

Walking

on Things (Heart-shaped Boxes) est une performance in situ faisant partie de la

série Walking on Things, un ensemble de performances explorant la relation

entre le corps féminin, la fragilité des objets et les mécanismes symboliques

de désir, d’amour et de consommation. La performance prend la forme d’une

procession lente et répétée de 4 à 5 femmes marchant sur des boîtes en forme de

cœur, disposées au sol. À mesure que les corps avancent, les boîtes se

fissurent, s’écrasent et se déforment progressivement sous le poids des pas. La

performance est continue, cyclique, et dure une heure.

Exposition en cours :

TV PEOPLE (jusqu’au 28 juin)

Artistes : Anatole Chartier, Antoine Medes, Arthur Gillet, Jules Goliath, Florent Texier, Marie Coutanceau, amya Moineaud, Solveig Burkhard et Vincent Burger

Commissariat : Thomas Lemire

L’exposition explore des espaces familiers ; le salon, la chambre, l’écran, influencés par les images de la télévision et des jeux vidéo. Elle s’intéresse à la manière dont ces images marquent notre mémoire personnelle. Ces lieux apparaissent à la fois rassurants et inquiétants.

La galerie Municipale Jean Collet vous propose de venir découvrir deux performances des artistes Anatole Chartier et Nicole qui abordent l’amour sous différents angles.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

Galerie municipale Jean-Collet 59, av. Guy-Môquet 94400 Vitry-sur-Seine

Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1044m)

Bus -> 132180 : Église (Vitry-sur-Seine) (93m)

Vélib -> Place de l’Eglise – Vitry-sur-Seine (95.28m)

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