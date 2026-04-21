La déclaration d’amour de Louis Hee à John Ah-oui — Nicolas Barry Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine

Cette tirade amoureuse pendant laquelle Louis Hee dit son amour à John reprend les codes d’un lyrisme excessif et débordant pour le mettre au service d’une nouvelle dramaturgie queer. Avec elle, Nicolas Barry s’incruste dans une tradition qui l’a tenu à l’écart. Prise de parole n’ayant rien de tragique, ne prévenant aucune mise à mort, ne rendant compte d’aucun désir contrarié, cette déclaration d’amour d’un homme à un autre homme n’est rien d’autre qu’une déclaration d’amour d’un homme à un autre homme.

« Quand j’étais jeune, je pensais que les grandes déclarations d’amour du répertoire me concernaient. »

Le samedi 06 juin 2026

de 20h30 à 21h30

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:30:00+02:00_2026-06-06T21:30:00+02:00

Nouveau Gare au Théâtre 13 rue Pierre Sémard 94400 Vitry-sur-Seine

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