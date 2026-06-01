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Visite en famille de l’exposition « Le genre idéal » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine

Visite en famille de l’exposition « Le genre idéal » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine

Visite en famille de l’exposition « Le genre idéal » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine samedi 6 juin 2026.

Lieu : MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne

Adresse : Pl. de la Libération

Ville : 94400 Vitry-sur Seine

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>Réservation conseillée par mail à reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23</p>

Pas à pas, les plus jeunes et ceux qui les accompagnent, s’approprient le musée, observe les couleurs, les formes et les motifs. Conduites pas nos conférenciers, ces visites permettent de voir ensemble, de partager des mots, de verbaliser des émotions.

Visite en famille par un conférencier ou une conférencière de l’exposition de la collection du MAC VAL « Le genre idéal ».
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Réservation conseillée par mail à reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Pl. de la Libération  94400 Vitry-sur Seine
Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1449m)
Bus -> 172 : Musée Mac Val (Vitry-sur-Seine) (63m)
Vélib -> Place Saint-Just (313.63m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.macval.fr/Nuit-Blanche-2026


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