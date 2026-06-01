Pas à pas, les plus jeunes et ceux qui les accompagnent, s’approprient le musée, observe les couleurs, les formes et les motifs. Conduites pas nos conférenciers, ces visites permettent de voir ensemble, de partager des mots, de verbaliser des émotions.

Visite en famille par un conférencier ou une conférencière de l’exposition de la collection du MAC VAL « Le genre idéal ».

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Réservation conseillée par mail à reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Pl. de la Libération 94400 Vitry-sur Seine

Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1449m)

Bus -> 172 : Musée Mac Val (Vitry-sur-Seine) (63m)

Vélib -> Place Saint-Just (313.63m)

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