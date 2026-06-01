Visite de l’exposition « Ici grand ouvert » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine
Visite de l’exposition « Ici grand ouvert » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine samedi 6 juin 2026.
Partez à la découverte d’une exposition hors norme où l’étude du vivant, des savoirs et du cosmos produisent une imagerie photographique et poétique.
Visite tous publics par un conférencier ou une conférencière de l’exposition de « Ici grand ouvert » de SMITH.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation conseillée par mail à reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00
MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Pl. de la Libération 94400 Vitry-sur Seine
Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1449m)
Bus -> 172 : Musée Mac Val (Vitry-sur-Seine) (63m)
Vélib -> Place Saint-Just (313.63m)
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