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Visite de l’exposition « Ici grand ouvert » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine

Visite de l’exposition « Ici grand ouvert » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine

Visite de l’exposition « Ici grand ouvert » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine samedi 6 juin 2026.

Lieu : MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne

Adresse : Pl. de la Libération

Ville : 94400 Vitry-sur Seine

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>Réservation conseillée par mail à reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23</p>

Partez à la découverte d’une exposition hors norme où l’étude du vivant, des savoirs et du cosmos produisent une imagerie photographique et poétique.

Visite tous publics par un conférencier ou une conférencière de l’exposition de « Ici grand ouvert » de SMITH.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Réservation conseillée par mail à reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Pl. de la Libération  94400 Vitry-sur Seine
Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1449m)
Bus -> 172 : Musée Mac Val (Vitry-sur-Seine) (63m)
Vélib -> Place Saint-Just (313.63m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.macval.fr/Nuit-Blanche-2026


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