Au cœur de cette performance, une question fondamentale : nos objets technologiques, et jusqu’à l’intelligence artificielle qui les habite désormais, peuvent-ils être soignés pour être réintégrés dans un cycle vivant ?

Introduction de Marie de Brugerolle, percussionniste et 5 danseurs.

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Pl. de la Libération 94400 Vitry-sur Seine

Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1449m)

Bus -> 172 : Musée Mac Val (Vitry-sur-Seine) (63m)

Vélib -> Place Saint-Just (313.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.macval.fr/Nuit-Blanche-2026



Afficher la carte du lieu MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne et trouvez le meilleur itinéraire

