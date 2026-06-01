Performance dansée d’Alice Anderson « Healing Session » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine
Performance dansée d’Alice Anderson « Healing Session » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine samedi 6 juin 2026.
Au cœur de cette performance, une question fondamentale : nos objets technologiques, et jusqu’à l’intelligence artificielle qui les habite désormais, peuvent-ils être soignés pour être réintégrés dans un cycle vivant ?
Introduction de Marie de Brugerolle, percussionniste et 5 danseurs.
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00
MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Pl. de la Libération 94400 Vitry-sur Seine
Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1449m)
Bus -> 172 : Musée Mac Val (Vitry-sur-Seine) (63m)
Vélib -> Place Saint-Just (313.63m)
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