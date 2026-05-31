Spectacle « Histoires manquantes, petits contes inclusifs pour grandes sociétés » de la Cie Lemon fracas / Sigrid Carré-Lecoindre et Agathe de Courcy MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine
Spectacle « Histoires manquantes, petits contes inclusifs pour grandes sociétés » de la Cie Lemon fracas / Sigrid Carré-Lecoindre et Agathe de Courcy MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur Seine samedi 6 juin 2026.
« Histoires Manquantes », représentation théâtrale au cœur de l’exposition du musée.
Cie Lemon fracas / Sigrid Carré-Lecoindre et Agathe de Courcy.
À partir de paroles d’enfants issu·es
de familles peu représentées — recomposées, mono parentales, concernées
par la transition, le handicap ou la neu-roatypie — sont nées « Les
Histoires manquantes » : huit contes sensibles, drôles et puissants sur
la nature du lien et de l’amour. Ces récits prennent vie dans un
kamishibaï (théâtre de papier japonais) musical, porté par deux
artistes-conteur·euses et quelques
instruments. Un format immersif, léger et modulable, qui célèbre la
richesse des trajectoires et offre aux enfants des récits pour se
reconnaître, imaginer, se construire.
Une programmation du Théâtre Jean
Vilar de Vitry-sur-Seine, accueillie par le MAC VAL.
Spectacle dans le cadre de la programmation hors-les-murs du Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Renseignements et réservations auprès du théâtre Jean Vilar, sur place et par téléphone au 01 55 53 10 60
Par mail billetterie@theatrejeanvilar.com et en ligne www.theatrejeanvilar.com
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00
MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Pl. de la Libération 94400 Vitry-sur Seine
Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1449m)
Bus -> 172 : Musée Mac Val (Vitry-sur-Seine) (63m)
Vélib -> Place Saint-Just (313.63m)
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