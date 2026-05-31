« Histoires Manquantes », représentation théâtrale au cœur de l’exposition du musée.

Cie Lemon fracas / Sigrid Carré-Lecoindre et Agathe de Courcy.

À partir de paroles d’enfants issu·es

de familles peu représentées — recomposées, mono parentales, concernées

par la transition, le handicap ou la neu-roatypie — sont nées « Les

Histoires manquantes » : huit contes sensibles, drôles et puissants sur

la nature du lien et de l’amour. Ces récits prennent vie dans un

kamishibaï (théâtre de papier japonais) musical, porté par deux

artistes-conteur·euses et quelques

instruments. Un format immersif, léger et modulable, qui célèbre la

richesse des trajectoires et offre aux enfants des récits pour se

reconnaître, imaginer, se construire.

Une programmation du Théâtre Jean

Vilar de Vitry-sur-Seine, accueillie par le MAC VAL.

Spectacle dans le cadre de la programmation hors-les-murs du Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Renseignements et réservations auprès du théâtre Jean Vilar, sur place et par téléphone au 01 55 53 10 60

Par mail billetterie@theatrejeanvilar.com et en ligne www.theatrejeanvilar.com

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Pl. de la Libération 94400 Vitry-sur Seine

Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1449m)

Bus -> 172 : Musée Mac Val (Vitry-sur-Seine) (63m)

Vélib -> Place Saint-Just (313.63m)

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