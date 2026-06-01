Santiago Reyes propose de produire un cri continu devant le musée. Ce cri d’abord individuel et statique devient collectif et mobile nous renvoyant ainsi à nos besoins de manifestations corporelles. Il guide le public jusqu’à la Galerie municipale Jean-Collet pour la suite de la programmation.

Départ du parvis du musée et arrivée à la Galerie municipale Jean-Collet.

Performance participative avec le public.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Pl. de la Libération 94400 Vitry-sur Seine

Métro -> C : Vitry-sur-Seine (Vitry-sur-Seine) (1449m)

Bus -> 172 : Musée Mac Val (Vitry-sur-Seine) (63m)

Vélib -> Place Saint-Just (313.63m)

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