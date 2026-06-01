Portes-ouvertes du chantier de fouilles archéologiques Inrap – Site préhistorique à Vitry-sur-Seine (94), Chantier de fouilles archéologiques de la future Gare Les Ardoines – Vitry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine

Portes-ouvertes du chantier de fouilles archéologiques Inrap – Site préhistorique à Vitry-sur-Seine (94) 12 et 13 juin Chantier de fouilles archéologiques de la future Gare Les Ardoines – Vitry-sur-Seine Val-de-Marne

VENDREDI : RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

L’archéologue de l’Inrap Bénédicte Souffi et son équipe vous ouvrent exceptionnellement les portes du chantier de fouilles de la future gare Les Ardoines. À cette occasion, découvrez un ancien site de taille de silex occupé au Mésolithique. Des ateliers de médiation vous proposent une immersion dans les modes de vie des groupes humains ayant occupé ce territoire.

PORT DE CHAUSSURES ADAPTÉES

Chantier de fouilles archéologiques de la future Gare Les Ardoines – Vitry-sur-Seine 88 Rue Léon Geffroy, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Paul Froment – Huit Mai 1945 Val-de-Marne Île-de-France 06 65 22 56 71 https://www.inrap.fr/ https://x.com/Inrap_ActuCIF Fouille archéologique menée par l’Intap sur le site de la future Gare Les Ardoines à Vitry-sur-Seine RER C, arrêt Les Ardoines

Parking à proximité : 122 Rue Léon Geffroy

L’archéologue de l’Inrap Bénédicte Souffi et son équipe vous ouvrent exceptionnellement les portes du chantier de fouilles de la future gare Les Ardoines. À cette occasion, découvrez un ancien site à…

© Pauline Beuzeron, Inrap