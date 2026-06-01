NUIT DE GNAOUA – Youness Aboulakoul, Gnaoua Roots, Nuri, Les SUBS, Lyon

NUIT DE GNAOUA – Youness Aboulakoul, Gnaoua Roots, Nuri Samedi 12 septembre, 19h30 Les SUBS Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Une soirée pour faire vibrer la tradition gnaoua, entre transe, rythmes populaires et chants collectifs. Guidés par guembri, qraqeb et tambours, le groupe Gnaoua roots transmet l’énergie brute de cette culture ancestrale et invite le public à danser, voyager et partager une expérience collective unique. Une soirée vibrante clôturée avec l’énergie de Youness Aboulakoul, Gnaoua Roots et Nuri.

Les SUBS 8 bis quai Saint Vincent, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 39 10 02 https://www.les-subs.com Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Résidences artistiques, coopérations culturelles, actions de médiation originales et projets inclusifs : les SUBS soutiennent la création d’aujourd’hui en faisant dialoguer ambitions esthétiques, pratiques amateurs, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques : toute la diversité de la scène contemporaine s’y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux.

Une soirée pour faire vibrer la tradition gnaoua, entre transe, rythmes populaires et chants collectifs. Guidés par guembri, qraqeb et tambours, le groupe Gnaoua roots transmet l’énergie brute de et…

©Andrea Wills Wilde