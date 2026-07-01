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AGENDA · Lagrasse

Nuit de la Chauve-Souris, Abbaye de Lagrasse, Lagrasse

samedi 29 août 2026 · Abbaye de Lagrasse · Lagrasse

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Abbaye de Lagrasse
Adresse
abbaye de lagrasse
Ville
11220 Lagrasse
Département
Aude
Tarif
Entrée gratuite sous inscription

Nuit de la Chauve-Souris Samedi 29 août, 20h00 Abbaye de Lagrasse Aude

Entrée gratuite sous inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00

Abbaye de Lagrasse abbaye de lagrasse Lagrasse 11220 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0772515688 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda/ »}]
Les portes de l’abbaye s’ouvrent pour dévoiler un lieu chargé d’Histoire et de mystère !

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