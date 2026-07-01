Nuit de la Chauve-Souris, Abbaye de Lagrasse, Lagrasse

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-Souris Samedi 29 août, 20h00 Abbaye de Lagrasse Aude

Entrée gratuite sous inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00

Abbaye de Lagrasse abbaye de lagrasse Lagrasse 11220 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0772515688 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda/ »}]

Les portes de l’abbaye s’ouvrent pour dévoiler un lieu chargé d’Histoire et de mystère !